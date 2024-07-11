Участок Нижневолжской набережной перекрыли до ноября

Участок Нижневолжской набережной перекрыли из-за работ «Водоканала». Они продлятся до ноября, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода».
В начале июля на Нижневолжской набережной частично перекрыли пешеходную зону рядом с Канавинским мостом. Участок огородили железным забором вместе с парковочной зоной № 61.
Как выяснилось, там началась реконструкция канализационного коллектора. Работы проводит АО "Нижегородский водоканал. Они продлятся до 29 октября 2024 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на участке улицы Семашко в Нижнем Новгороде ограничат парковку с 30 июля.