В Челябинскую область идут грозы и штормовой ветер

Челябинский гидрометцентр объявил в регионе штормовое предупреждение на
В ближайшие трое суток из-за обильных осадков возможен резкий подъем уровня воды в реках с выходом на пойму и подтоплением пониженных участков.
«Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы (Сим, Ай, Куса, Юрюзань, Тюлюк, Генералка, Уфалейка), Урала, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — предупредили синоптики.
Напомним, что за последние две недели горные реки Челябинской области уже дважды выходили из берегов из-за дождей. Недавно из-за размыва дамбы на реке Катав местные власти вводили режим повышенной готовности.