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В Челябинскую область идут грозы и штормовой ветер

Синоптики предупредили об опасности переполнения рек от дождей.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 79% 755 мм рт. ст. +25°

Челябинский гидрометцентр объявил в регионе штормовое предупреждение на 12—14 июля. По данным синоптиков, в ближайшие дни на Южный Урал придет мощный циклон, которые принесет с собой грозы с ливнями и градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, передает корреспондент chel.aif.ru.

В ближайшие трое суток из-за обильных осадков возможен резкий подъем уровня воды в реках с выходом на пойму и подтоплением пониженных участков.

«Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы (Сим, Ай, Куса, Юрюзань, Тюлюк, Генералка, Уфалейка), Урала, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — предупредили синоптики.

Напомним, что за последние две недели горные реки Челябинской области уже дважды выходили из берегов из-за дождей. Недавно из-за размыва дамбы на реке Катав местные власти вводили режим повышенной готовности.