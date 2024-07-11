В Челябинскую область идут грозы и штормовой ветер

Челябинский гидрометцентр объявил в регионе штормовое предупреждение на 12—14 июля . По данным синоптиков, в ближайшие дни на Южный Урал придет мощный циклон, которые принесет с собой грозы с ливнями и градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, передает корреспондент chel.aif.ru.