Иркутск продолжает бороться за звание культурной столицы России 2026

Областной центр продолжает бороться за звание культурной столицы России 2026. Отдать голос за Иркутск может каждый сибиряк и не только. Для этого лишь нужно иметь подтвержденный профиль на Госуслугах. Как сообщает пресс-служба администрации города, проголосовать можно максимум за пять из 26 регионов страны. Затем финалисты «встретятся» 12 сентября на финальном этапе.