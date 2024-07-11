Иркутск продолжает бороться за звание культурной столицы России 2026

Областной центр продолжает бороться за звание культурной столицы России 2026. Отдать голос за Иркутск может каждый сибиряк и не только. Для этого лишь нужно иметь подтвержденный профиль на Госуслугах. Как сообщает пресс-служба администрации города, проголосовать можно максимум за пять из 26 регионов страны. Затем финалисты «встретятся» 12 сентября на финальном этапе.
— Экспертная комиссия объявит победителя в декабре, оценив активность и качество культурной жизни в трех измерениях: история, настоящее и будущее, а также популярность среди населения, — пояснили в администрации.
Участие в конкурсе позволяет областным столицам привлечь внимание туристов, потенциальных инвесторов и партнеров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 600 миллионов рублей направили для возведения модульных отелей в Иркутской области.