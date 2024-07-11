Спасенный в России тигренок освоился в Минском зоопарке

«Благодаря людям, он остался жив. В Хабаровске его долго лечили, наблюдали почти полгода. Когда он сломал еще одну лапку, было проведено серьезное обследование и установлено, что тигренок страдает редким заболеванием костей и выпускать в дикую природу его точно нельзя», — отметила она.