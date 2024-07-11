Спасенный в России тигренок освоился в Минском зоопарке

Амурский тигренок, которого спасли в России и доставили в Беларусь, уже полностью освоился в Минском зоопарке. Sputnik удалось снять эксклюзивные кадры того, как маленький хищник с непростой судьбой выходит на прогулку в своем вольере.
При этом оператору пришлось буквально «сидеть в засаде», чтобы дождаться, когда полосатый представитель семейства кошачьих «покажется на публике».
Российский центр «Амурский тигр» помог переправить его на самолете «Аэрофлота» в Минский зоопарк. Здесь тигренку дали новое имя — в Минск он прилетел как Бархат, но зоотехник, которая кормит юного хищника, назвала его Синбадом.
Сейчас тигренку уже восемь месяцев, по меркам тигров он считается подростком.
Трагедии, которые случились с ним, приучили к осторожности, поэтому тигр появляется из своего укрытия в «скале» только по утрам или вечером, когда в зоопарке нет публики.
Синбад носится по вольеру, у него есть любимая красная игрушка — пластиковая булава. Как и все кошки, он любит показывать кончик языка.
Хромоты после перенесенной операции практически не видно. Соседями тигренка по вольеру являются красные волки. Когда тигренок резвится на своей территории, то они с любопытством за ним наблюдают — подпрыгивают, чтобы разглядеть своего нового соседа.
История маленького Бархата
О том, как юный хищник с редким заболеванием костей освоился в Минcке, рассказала корреспонденту Sputnik младший научный сотрудник минского зоопарка Буко Оксана. Она напомнила историю тигренка из Хабаровского края.
«Местная жительница, проезжая по трассе, увидела малыша, который хромал. Она вызвала на помощь своего брата-ветврача, они взяли тигренка и отвезли в ветклинику, где ему был сделан рентген. У тигренка обнаружили перелом кости передней лапы».
По ее словам, люди, которые на дороге спасли тигренка, которому тогда еще не было и трех месяцев, безусловно, рисковали жизнью — рядом могла находиться мать-тигрица.
Тигренка привезли в Хабаровск и прооперировали — на лапу поставили пластину.
Рассказывая об удивительной судьбе маленького полосатого хищника, собеседник агентства отметила, что нельзя исключать того, что мать-тигрица его просто-напросто бросила, понимая, что хромой котенок в условиях дикой природы не выживет.
«Благодаря людям, он остался жив. В Хабаровске его долго лечили, наблюдали почти полгода. Когда он сломал еще одну лапку, было проведено серьезное обследование и установлено, что тигренок страдает редким заболеванием костей и выпускать в дикую природу его точно нельзя», — отметила она.
Хороший аппетит и контроль ветеринаров
В Минском зоопарке для Синбада созданы все условия, он постоянно находится под контролем ветеринаров.
«Первоначально, конечно он был достаточно агрессивен — шипел, пытался кусаться. Но постепенно привыкает к новой жизни».
По ее словам, новый обитатель зоопарка Отличается хорошим аппетитом — в соответствии с рационом, он получает говядину и крольчатину. Тигренок хорошо набирает вес.
Тигриная семья
«В нашем зоопарке есть два подвида тигров — это амурские и бенгальские. Теперь у нас четыре особи. Пара бенгальских тигров, взрослая амурская тигрица Ярослава и 8-месячный новый обитель Симбад», — рассказала сотрудник зоопарка.
По ее словам, в Минском зоопарке живут два редких белых бенгальских тигра Сайман и Томути.
«Они не альбиносы, просто у бенгальских тигров очень редко появляются белые малыши. Это результат генной мутации. Белоснежные тигры очень редкие, в основном они живут в заповедниках и зоопарках», — пояснила Оксана Буко.
Жара и животные
Когда снимали репортаж о тигренке на хрупких лапках, в Минске установилась почти тропическая жара. Возможно, поэтому Синбад не хотел показываться в дневное время из укрытия — крепко спал в прохладном домике.
«Практические все животные в зоопарке прячутся от жары. Но в зоопарке созданы все условия для его обитателей — навесы, внутренние домики, много тени от деревьев», — рассказала сотрудник зоопарка.
Особенно с условиями для проживания в летний сезон повезло бурым медведям.
«В вольерах есть бассейны, в которых они принимают освежающие ванны. Наши посетители даже часто шутят, что в такую жару завидуют мишке Тристану и готовы прыгнуть к нему в ванну», — улыбается специалист.
9 августа Минскому зоопарку исполняется 40 лет. Есть уверенность, что к этому времени его новый обитатель тигренок Синбад освоится, будет чаще появляться на публике и станет любимцем детей и взрослых.