В Краснодаре частично ограничат движение на двух центральных улицах

В Краснодаре частично перекроют движение на двух центральных улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения введут на улицах Северной и Тургенева.
«Специалисты “Росводоканал Краснодар” построят новый водопровод», — уточнили в мэрии.
Так, водители не смогут проехать по средней полосе улицы Северной в районе пересечения с улицы Тургенева. Ограничения введут по крайней правой полосе по улице Тургенева от Северной до Артиллерийской.
Уточняется, что движение будет перекрыто с 15 июля по 20 августа.
Специалисты проложат по улице Северной 16,8 метров водопровода диаметром 75 миллиметров. По улице Тургенева построят сети диаметром 225 миллиметров и протяженностью свыше 60 метров. Отключать воду на время работ не будут.
Водителям рекомендуют объезжать участки:
— при движении в сторону Юбилейного микрорайона — по улицам Кубанской Набережной, Калинина;
— при движении в сторону Славянского микрорайона — по улицам Котовского, Братьев Игнатовых, Артиллерийской, Рылеева, Бабушкина и Красных Партизан.