Врачи подарили вторую жизнь: сибирячка чудом выжила после разрыва аорты и во второй раз стала мамой

— Мы сделали доступ к грудной аорте. На задней стенке действительно был разрыв. Вырезали поврежденный участок и заменили его синтетическими протезами, которые замещают кровеносный сосуд. Сложность операции была в том, что в то время пока мы выделяем сосуд и меняем его, организм находится в ишемии. Простыми словами, кровь снабжает только голову и сердце. Все, что находится ниже, печень, почки, легкие и т.д находились в состоянии гипоксии (пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях — прим. Редакции). И это заняло около 40 минут! Ранее мы уже выполняли операции такого рода в плановом порядке. Но в экстренных обстоятельствах действовали впервые.