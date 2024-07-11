Врачи подарили вторую жизнь: сибирячка чудом выжила после разрыва аорты и во второй раз стала мамой

Поздним вечером 18 мая 2018 года в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Бурятии поступила 30-летняя женщина, которая сильно пострадала в результате ДТП. Травмы были очень серьезными: многочисленные переломы и разрыв нисходящего отдела аорты. Тогда мало кто верил, что пациентку удастся спасти. Однако врачи сотворили настоящее чудо: они провели уникальную операцию и подарили сибирячке вторую жизнь. Сибирячка полностью восстановилась и даже родила здорового малыша.
Ловила попутку на остановке.
— Все произошло в селе Горячинск Прибайкальского района. В тот вечер я стояла на остановке, ловила попутную машину, чтобы уехать в Улан-Удэ. У меня там жила подруга, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск 36-летняя повар из села Баргузин Алена Кожевникова. — По дороге ехал водитель легковой машины. Честно, говоря, помню уже плохо детали, и как все именно произошло, но я почувствовала удар и потеряла сознание.
Как позже узнает Алена, скорую помощь для нее вызывал водитель КАМАЗа, проезжавший мимо. Мужчина, который сбил пешехода, вовсе пытался покинуть место происшествия. Сибирячку с многочисленными переломами экстренно доставили в ближайшую больницу. Травматологический центр находился на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко. Специалисты провели Алене компьютерную томограмму всех органов тела. Исследование показало, что у женщины травматический разрыв нисходящего отдела аорты.
— Повреждения были на уровне перешейка. Это самый частый участок, который повреждается при травмах. Произошел надрыв грудного отдела аорты и появилась, так называемая, ложная аневризма. Если ее не оперировать, то она будет потихоньку увеличиваться, а кровь выльется в плевральную полость. С связи с высоким риском кровотечения с летальным исходом, пациентке была показана экстренная операция, — рассказывает сердечно-сосудистый хирург РКБ имени Семашко Абир Базыржапов.
В ту ночь он как раз дежурил в больнице. Врача экстренно вызвали на консилиум, в котором приняли участие несколько травматологов, хирургов и нейрохирургов. Было ясно одно: медлить нельзя! Уже глубокой ночью, спустя два часа после того, как медикам удалось провести необходимые противошоковые мероприятия и стабилизировать состояние, женщину доставили в операционную.
Сложная и уникальная операция.
— Мы сделали доступ к грудной аорте. На задней стенке действительно был разрыв. Вырезали поврежденный участок и заменили его синтетическими протезами, которые замещают кровеносный сосуд. Сложность операции была в том, что в то время пока мы выделяем сосуд и меняем его, организм находится в ишемии. Простыми словами, кровь снабжает только голову и сердце. Все, что находится ниже, печень, почки, легкие и т.д находились в состоянии гипоксии (пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях — прим. Редакции). И это заняло около 40 минут! Ранее мы уже выполняли операции такого рода в плановом порядке. Но в экстренных обстоятельствах действовали впервые.
После того, когда врачам удалось произвести протезирование, они «запустили» и остальные органы. К счастью, они сразу же включились в работу. Это говорило о том, что операция прошла успешно. Через несколько дней Алену перевели из реанимации в обычную палату.
— Врачи рассказали, что со мной произошло, и как проходила операция. Но на тот момент я это не особо осознавала. Чувствовала себя хорошо, постепенно шла на поправку. Уже через две недели меня выписали из больницы. Мне было запрещено курить, испытывать физические нагрузки. Я исправно придерживалась этих рекомендаций. Каких-то неудобств не ощущала, протез нисколько не влиял на мою жизнь.
Через четыре года после ДТП Алена узнала радостную новость — она станет мамой второй раз. На тот момент женщина уже воспитывала старшую дочь. Роды прошли успешно, на свет появился здоровый малыш.
Встретилась со своими спасителями.
В этом году к столетнему юбилею РКБ имени Семашко сотрудники медучреждения решили принять участие в российском конкурсе вручения национальной премии для врачей «Призвание». Историю спасения Алены Кожевниковой выбрали для представления в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», отправили документацию.
Оказалось, что в оргкомитете проекта состоят и авторы программы «Жить здорово» на федеральном телеканале. Случай показался им интересным, поэтому Абира Базыржапова пригласили на съемки. Вместе с ним в столицу отправился и его коллега — анестезиолог-реаниматолог Анатолий Павлов, который тоже принимал участие в той операции.
Ведущая программы Елена Малышева назвала эту историю «абсолютно потрясающей», а работу врачей — настоящим подвигом. Во время съемок передачи в студии появилась и сама Алена.
— Конечно, у меня было небольшое волнение перед съемками, но я была очень рада увидеть врачей, которые спасли мою жизнь. Я им очень благодарна! Только во время съемок программы я поняла, какую именно работу они провели насколько сложной она была. Моя жизнь действительно висела на волоске! Я очень рада, что вся страна узнала о том, какие чудесные врачи есть у нас в Бурятии!