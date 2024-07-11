Около 30 человек написали заявление об увольнении из кардиоцентра в Алматы

«Касательно увольнения сотрудников городского кардиологического центра сообщаем, что 27 человек написали заявление по собственному желанию. С двумя сотрудниками договоры были расторгнуты», — ответили на запрос редакции КазТАГ в пресс-службе управления общественного здравоохранения города Алматы..
В управлении общественного здравоохранения сообщили, что в октябре 2023 года по коллективному обращению центра были проведены проверки прокуратуры, инспекции труда, УОЗ, профсоюзного комитета — нарушения норм законодательства не выявлены..
Отмечается, что на сегодня по штатному расписанию в кардиологическом центре трудятся 579 работников.
«С приходом нового руководителя центра Куанышбековой Р. Т., для решения имеющихся проблем были внедрены элементы бережливого производства, открыты и расширены клинические отделения, востребованные для города, оптимизированы доходы и расходы, проведены мастер классы и семинары, внедрены новые методы лечения», — сказано в сообщении.
Также указывается, что в течение года в городском кардиоцентре были внедрены новые методы лечения и диагностики.
«В свою очередь подчеркиваем, что каждый сотрудник в случае несогласия с принятыми решениями руководства центра, вправе обратиться в судебном порядке в рамках законодательства Республики Казахстан», — дополнили в сообщении.