Около 30 человек написали заявление об увольнении из кардиоцентра в Алматы

«С приходом нового руководителя центра Куанышбековой Р. Т., для решения имеющихся проблем были внедрены элементы бережливого производства, открыты и расширены клинические отделения, востребованные для города, оптимизированы доходы и расходы, проведены мастер классы и семинары, внедрены новые методы лечения», — сказано в сообщении.