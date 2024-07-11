Певец Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими

Шарлот принес искренние извинения перед верующими православной церкви за оскорбления их религии. Он пообещал, что больше такого не повторится.
«Я осознал, насколько ошибочно высказался на эту тему, и прошу искренне прощения», — заявил музыкант.
Лапузин добавил, что лично не одобряет практику, когда кого-то заставляют просить прощения на камеру. Он уверен, что такая практика представляет собой разновидность психологического насилия.
«Но Эдуарда просить прощение никто не заставлял. Он как раз давно хотел это сделать и неоднократно просил следователя разрешить записать это видеообращение», — уточнил адвокат.
По словам Лапузина, во время заключения в СИЗО Шарлот написал несколько стихотворений с религиозной тематикой. После своего освобождения артист, как заявил адвокат, хотел бы принимать участие в культурных мероприятиях, которые проводит Русская православная церковь.
В конце мая Кировский районный суд Самары принял решение продлить срок заключения под стражей 26-летнему певцу Эдуарду Шарлоту до 24 июля. Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма.