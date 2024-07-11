Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура нашла нарушения на муниципальных пляжах Зеленоградска

Например, спасательное оборудование размещено очень далеко от воды.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура нашла нарушения на муниципальных пляжах Зеленоградска и теперь требует их устранить.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасательное оборудование расположено на удалении более 5 метров от воды и на расстоянии более 50 м друг от друга. Кроме того, канаты спутаны. Быть такого не должно.

Также нарушением посчитали то, что не на всех пляжах организованы специальные зоны для купания детей.

А в районе Малиновки в море заметили установленную незаконно «гребенку», представляющую опасность для отдыхающих.

Все нарушения придется устранить.