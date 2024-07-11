Прокуратура нашла нарушения на муниципальных пляжах Зеленоградска и теперь требует их устранить.
Как сообщает пресс-служба ведомства, спасательное оборудование расположено на удалении более 5 метров от воды и на расстоянии более 50 м друг от друга. Кроме того, канаты спутаны. Быть такого не должно.
Также нарушением посчитали то, что не на всех пляжах организованы специальные зоны для купания детей.
А в районе Малиновки в море заметили установленную незаконно «гребенку», представляющую опасность для отдыхающих.
Все нарушения придется устранить.