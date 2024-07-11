Штрафовать будут всех: В Кишинёве возобновили кампанию по борьбе с амброзией

Пыльца амброзии является одним из самых сильных натуральных аллергенов. В последние годы все больше людей сталкиваются с аллергическими реакциями из-за этого растения. Контакт с пыльцой амброзии может вызвать аллергический ринит, конъюнктивит, усугубить респираторные проблемы, а также привести к серьезным осложнениям.