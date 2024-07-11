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Штрафовать будут всех: В Кишинёве возобновили кампанию по борьбе с амброзией

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) возобновило кампанию «Стоп амброзия».

Источник: Соцсети

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) возобновило кампанию «Стоп амброзия», направленную на борьбу с распространением этого растения, вызывающего аллергии.

Гражданам предлагается сообщать о наличии амброзии, отправляя сообщение на Viber 067144111.

Пыльца амброзии является одним из самых сильных натуральных аллергенов. В последние годы все больше людей сталкиваются с аллергическими реакциями из-за этого растения. Контакт с пыльцой амброзии может вызвать аллергический ринит, конъюнктивит, усугубить респираторные проблемы, а также привести к серьезным осложнениям.

Владельцы земельных участков обязаны принимать меры для уничтожения амброзии. В противном случае на них могут наложить штрафы.

НАБПП напоминает о необходимости уничтожать растение до начала цветения, чтобы предотвратить распространение пыльцы.