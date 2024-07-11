The Killers прервали концерт, чтобы отметить победу Англии в полуфинале Евро

Ранее HiFi-стриминг Звук опубликовал аудиоконтент, посвященный этому спортивному событию. В него входят подкасты с послематчевыми обзорами каждого игрового дня чемпионата, плейлист с самыми яркими треками прошлых турниров, а также музыкальные подборки от ведущих и комментаторов.