В Воронеже «зацвело» водохранилище: вода окрасилась в бирюзовый

Кстати, по прогнозу синоптиков в ближайшие дни передышки горожанам ждать не стоит. Сегодня и завтра в дневные часы столбики термометров в городе будут держаться на отметке в +27…+30 градусов. В выходные температура поднимется до +33. Да и в начале следующей недели прохлады воронежцам не обещают. При этом дождь ожидается не раньше понедельника.