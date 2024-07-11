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В Воронеже «зацвело» водохранилище: вода окрасилась в бирюзовый

В Воронеже на фоне сильнейшей жары вода в водохранилище приобрела бирюзовый оттенок, а на поверхности появились водоросли — явный признак «цветения».

На это обратили внимание жители города.

Характерное амбре тоже явственно ощущается. Приятным прогулку по набережной сейчас не назовешь.

Подобная ситуация повторяется в столице Черноземья из года в год. Как правило, в июле и августе, когда в регионе держатся самые высокие температуры.

Кстати, по прогнозу синоптиков в ближайшие дни передышки горожанам ждать не стоит. Сегодня и завтра в дневные часы столбики термометров в городе будут держаться на отметке в +27…+30 градусов. В выходные температура поднимется до +33. Да и в начале следующей недели прохлады воронежцам не обещают. При этом дождь ожидается не раньше понедельника.

экология