МЧС Башкирии предупреждает о сильных ливнях, граде и ветре до 26 м/с

В Башкирии ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 21−26 м/с, предупреждает МЧС республики днем 11 июля.
Ливни, гроза и град продолжатся в регионе минимум три дня подряд.
МЧС напоминает правила безопасности:
— при усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий.
— если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
— смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
— если начался сильный град, не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний.