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МЧС Башкирии предупреждает о сильных ливнях, граде и ветре до 26 м/с

Плохая погода сохранится минимум на три дня.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 79% 756 мм рт. ст. +25°

В Башкирии ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 21−26 м/с, предупреждает МЧС республики днем 11 июля.

Ливни, гроза и град продолжатся в регионе минимум три дня подряд.

МЧС напоминает правила безопасности:

— при усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий.

— если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

— смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

— если начался сильный град, не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний.