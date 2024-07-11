Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут в Иркутске

В Иркутске 10 августа проведут баскетбольный матч среди мужчин и женщин, родившихся не позднее 2012 года. Принять участие могут все желающие. Главное собрать четырех игроков, один из которых будет в запасе. Победителей соревнований наградят кубками, медалями и дипломами. А также судьи отметят лучшего игрока, после чего вручат ему памятный подарок. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве спорта Иркутской области.