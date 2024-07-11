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Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут в Иркутске

Матч состоится 10 августа на площади перед дворцом «Труд».

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 10 августа проведут баскетбольный матч среди мужчин и женщин, родившихся не позднее 2012 года. Принять участие могут все желающие. Главное собрать четырех игроков, один из которых будет в запасе. Победителей соревнований наградят кубками, медалями и дипломами. А также судьи отметят лучшего игрока, после чего вручат ему памятный подарок. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве спорта Иркутской области.

— Турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» — традиционное мероприятие, которое проводится в профессиональный праздник — в День физкультурника. Баскетбол 3×3 — один из доступных видов спорта, он очень популярен среди молодежи, — отметил заместитель министра спорта области Владимир Удовенко.

Регистрация начнется 15 июля и будет проходить в онлайн-режиме. Основными условиями для участия являются допуск от врача и личная страничка игрока в системе ФИБА 3×3.