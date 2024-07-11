По восстановлению лесных ресурсов лидирует в России Иркутская область

В этом году в Приангарье весенний лесной сезон оказался успешным. Проведение лесовосстановительных мероприятий было запланировано на площади 23,7 тыс. га. Но к концу июня уже восстановлено 80,6 тыс. га лесов, что превышает план на 340,1%.