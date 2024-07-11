По восстановлению лесных ресурсов лидирует в России Иркутская область

Одну из лидирующих позиций занимает Иркутская область по восстановлению лесных ресурсов. Как сообщают в региональном правительстве на первых позициях по данным Рослесхоза также находятся Архангельская, Амурская области, республики Бурятия, Саха Якутия и Красноярский край.
— Главное, сохранить набранные темпы. Работа ведется в рамках участия в федеральном проекте «Сохранение лесов» президентского нацпроекта «Экология» сразу по нескольким направлениям. Это и увеличение площади лесовосстановления в отношении выбывающих лесов. Также организовано формирование запаса лесных семян, — поделился глава региона Игорь Кобзев.
В этом году в Приангарье весенний лесной сезон оказался успешным. Проведение лесовосстановительных мероприятий было запланировано на площади 23,7 тыс. га. Но к концу июня уже восстановлено 80,6 тыс. га лесов, что превышает план на 340,1%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что областной центр продолжает бороться с 25 регионами за звание культурной столицы России 2026. Жители страны могут отдать голос на сайте Госуслуг за любой из областных центров страны, участвующих в конкурсе.