Президент КФФ: Черчесову не нужно знать казахский язык

«Станиславу Черчесову не нужно знать казахский язык, главное — понимать наш менталитет, традиции и культуру. Он должен уметь кратко изъясниться и поприветствовать на нашем языке — ему важно это понимать. От Черчесова только и требуется — уважать наш язык и традиции, а он, в свою очередь, дает все свои знания для казахстанского футбола. Никаких вопросов по изучению Черчесовым казахского нет, и наши журналисты это приняли. Считаю, в этой истории нет ни правых, ни виноватых. У Станислава Саламовича свой специфический характер, и это все прекрасно понимают. У нас есть выражение: “Любая неприязнь всегда решается большим застольем”. Мы, казахи, отдаем дань уважения каждому», — сказал Барменкулов.