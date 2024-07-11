Карантин по бешенству ввели в селе под Воронежем

В Новоусманском районе установили карантин по бешенству в селе Хреновое. Ограничения ввели до 15 октября текущего года. Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального правительства в четверг, 11 июля.
Очаг заболевания обнаружили в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) на улице Киселева. Неблагополучной по бешенству признали всю улицу.
В границах очага запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также их ввоз и вывоз — за исключением особей, вакцинированных от бешенства в последние 179 дней. Запрещается также присутствие посторонних лиц, кроме производственного персонала и специалистов, привлеченных к ликвидации очага заболевания.
На неблагополучной территории нельзя проводить ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что карантин по бешенству установили в городе Острогожске Воронежской области. Ограничения ввели до 20 сентября текущего года. Очаг заболевания обнаружили в ЛПХ на улице Новосотенской. Другой очаг бешенства в Острогожске — на улице Медведовского — успешно ликвидирован. Карантин там снят со среды, 10 июля. Соответствующий документ опубликован на портале органов власти Воронежской области.