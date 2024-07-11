Карантин по бешенству ввели в селе под Воронежем

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что карантин по бешенству установили в городе Острогожске Воронежской области. Ограничения ввели до 20 сентября текущего года. Очаг заболевания обнаружили в ЛПХ на улице Новосотенской. Другой очаг бешенства в Острогожске — на улице Медведовского — успешно ликвидирован. Карантин там снят со среды, 10 июля. Соответствующий документ опубликован на портале органов власти Воронежской области.