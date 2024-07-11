Как идет реконструкция линии скоростного трамвая в Волгограде

С апреля в Волгограде начался очередной этап масштабной реконструкции линии скоростного трамвая. Пока горожане ездят на троллейбусах и электробусах, на наземном участке СТ меняют рельсы и шпалы, контактную сеть, остановочные павильоны. Смотрим, как продвигаются работы.
В этом году реконструкция затронула большой участок линии СТ от 39-й Гвардейской до улицы Землянского, где начинается тоннель метротрама. Также идут работы на кольце скоростного трамвая на ВГТЗ, на пересечении путей у остановки «Стадион “Монолит” и в тоннеле напротив завода “Красный Октябрь”. В прошлом году эти места пропустили, чтобы не затягивать сроки и поскорее вернуть горожанам привычный транспорт.
Рабочие уже сняли старые рельсы и шпалы на всех участках. На развилке у «Стадиона “Монолит” вместо трамвайных путей сейчас котлован. Так что скоростные трамваи не могут ходить даже в свое депо. С 25 июня маршрут остановили полностью.
Глубина так называемого «корыта» котлована — около 65 сантиметров. Теперь в нем обустроят подушку из геотекстиля и песка. Затем сделают балластную призму из щебня, на которую после уложат новые шпалы и рельсы. При монтаже используют технологию алюмотермитной сварки для создания бесшовного и менее шумного пути.
В тоннеле на пересечении с проспектом Металлургов тоже сняли трамвайное полотно, но до котлована дело еще не дошло.
Зато на участке возле стадиона «Волгоград Арена» уже укладывают новенькие шпалы и рельсы. Здесь работы кипят с утра до вечера. Вдоль обочины дороги на проспекте Ленина лежат горы шпал и песка. Параллельно монтируют коммуникации.
В этом году в Волгограде обследуют и тоннельную часть линии скоростного трамвая. Оценивают состояние стен и сводов, выполненных из чугунных тюбингов, и стыков между ними. По результатам эксперты сделают выводы и представят предложения по перечню необходимых работ.
Также летом очистят от многолетних загрязнений натуральный камень на стенах станций «Пионерская», «Профсоюзная» и «ТЮЗ». На станции «Комсомольская» приведут в порядок лестниц. В планах и ремонт трамвайного пути на эстакаде между станциями «Пионерская» и «Площадь Чекистов», на прилегающем кольце «Площадь Чекистов» и другие работы.
— Перед подрядными организациями поставлена задача завершить основные работы к осени, — уверяют чиновники.