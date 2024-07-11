Как идет реконструкция линии скоростного трамвая в Волгограде

В этом году реконструкция затронула большой участок линии СТ от 39-й Гвардейской до улицы Землянского, где начинается тоннель метротрама. Также идут работы на кольце скоростного трамвая на ВГТЗ, на пересечении путей у остановки «Стадион “Монолит” и в тоннеле напротив завода “Красный Октябрь”. В прошлом году эти места пропустили, чтобы не затягивать сроки и поскорее вернуть горожанам привычный транспорт.