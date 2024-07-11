В Сочи повысят курортный сбор

«Сочи всегда находится в зоне особого внимания. К деятельности руководства города и местной администрации предъявляют повышенные требования не только местные жители, но и многочисленные гости курорта. Сегодняшний объезд показал, что в целом управленческая команда экзамен выдерживает».
Спикер ЗСК отметил, что город планомерно улучшает свой облик. В нем активно появляются новые места отдыха и реконструируются старые.
Юрий Бурлачко указал, что многие проекты в Сочи реализуются за счет средств курортного сбора, который сейчас составляет 50 рублей. Председатель ЗСК обратил внимание профильного министерства на необходимость изучения вопроса увеличения ставки сбора. Бурлачко напомнил, что во многих регионах ставка сейчас составляет 100 рублей.
Накануне «ФедералПресс» писал, что сохранение выхода Украины к Черному морю является угрозой для Крыма.