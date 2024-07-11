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В Сочи повысят курортный сбор

СОЧИ, 11 июля, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко посетил Сочи с рабочим визитом. Он поручил рассмотреть возможность повышения курортного сбора в Сочи.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сочи всегда находится в зоне особого внимания. К деятельности руководства города и местной администрации предъявляют повышенные требования не только местные жители, но и многочисленные гости курорта. Сегодняшний объезд показал, что в целом управленческая команда экзамен выдерживает».

заявил Юрий Бурлачко

Спикер ЗСК отметил, что город планомерно улучшает свой облик. В нем активно появляются новые места отдыха и реконструируются старые.

Юрий Бурлачко указал, что многие проекты в Сочи реализуются за счет средств курортного сбора, который сейчас составляет 50 рублей. Председатель ЗСК обратил внимание профильного министерства на необходимость изучения вопроса увеличения ставки сбора. Бурлачко напомнил, что во многих регионах ставка сейчас составляет 100 рублей.

По мнению председателя кубанского парламента, в Сочи есть потребность в туристическом налоге, введение которого анонсировал минфин и уже поддержала Госдума. Сумма будет зависеть от стоимости проживания, поступления пойдут в местный бюджет.

Накануне «ФедералПресс» писал, что сохранение выхода Украины к Черному морю является угрозой для Крыма.

туризм и отдых