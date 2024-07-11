Новый автоклуб за 10,6 млн руб выиграл Эхирит-Булагатский район

— Это уже четвертый автоклуб, который поступил в наш регион. До этого в 2019 году три передвижных многофункциональных культурных центра были закуплены для Иркутского, Тулунского и Чунского районов. Около 50 тысяч жителей Иркутской области смогли получить доступ к культурным мероприятиям, не выезжая из своего населённого пункта, — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.