Новый автоклуб за 10,6 млн руб выиграл Эхирит-Булагатский район

Передвижной многофункциональный культурный центр появился в Эхирит-Булагатском районе. Решение о том, какому району достанется данная машина, выносилось на конкурсной основе. На покупку ушло 10,6 миллионов рублей, 9,5 из которых выделили из федерального бюджета. Остальное же добавили с бюджета области и муниципального образования. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Это уже четвертый автоклуб, который поступил в наш регион. До этого в 2019 году три передвижных многофункциональных культурных центра были закуплены для Иркутского, Тулунского и Чунского районов. Около 50 тысяч жителей Иркутской области смогли получить доступ к культурным мероприятиям, не выезжая из своего населённого пункта, — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Автоклуб создан на базе фургона марки «Газель». Выездными концертами центр досуга сможет порадовать население в любую погоду, так как данная машина приспособлена к суровому климату Сибири.