Кэти Перри выпустит новый альбом «143» в сентябре

«За последние восемь лет я говорила о двух альбомах: танцевальном и акустическом. Акустический я еще не записала. Что ж, мы не перестаем писать, но я наконец-таки закончила танцевальный альбом, который всегда хотела сделать», — приводит слова певицы Variety.