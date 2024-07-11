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На ремонт храмов в Иркутской области направлено 50 млн руб

Всего отреставрируют пять церквей в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

Субсидию на восстановление религиозных сооружений получили в областном бюджете. Общая сумма, которую потратят на ремонт, составляет 50 млн руб. Более 26 миллионов уже распределено. Обратиться с запросом на реставрацию могут представители любой конфессии. Большим плюсом будет, если здание считается религиозным объектом. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

— Субсидия покрывает не более 75% от стоимости работ. Областная программа по обеспечению этих субсидий действует с 2020 года. С ее помощью отремонтировано более десятка религиозных объектов. В этом году сумма субсидии увеличена вдвое. В 2022 году она составляла 20,5 миллионов рублей, — сообщают в правительстве.

Деньги уйдут на такие сооружения как: Знаменский монастырь и его кельи, Входо-Иерусалимская церковь, церковь Пресвятой Троицы и церковь Иоанна Предтечи.