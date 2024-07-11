На ремонт храмов в Иркутской области направлено 50 млн руб

— Субсидия покрывает не более 75% от стоимости работ. Областная программа по обеспечению этих субсидий действует с 2020 года. С ее помощью отремонтировано более десятка религиозных объектов. В этом году сумма субсидии увеличена вдвое. В 2022 году она составляла 20,5 миллионов рублей, — сообщают в правительстве.