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МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае 11 и 12 июля

Также ожидаются ливни с крупным градом.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 62% 757 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, в ближайшие 1−3 часа 11 июля и в первой половине ночи 12 июля местами на территории Прикамья пройдут сильные дожди и ливни с крупным градом. Возможно шквалистое усиление ветра, порывы могут достигать 20−25 метров в секунду.

Пермякам рекомендуют быть более внимательными и осторожными во время непогоды. Не стоит находиться рядом с деревьями, слабо укрепленными конструкциями, линиями электропередач и не парковать машины возле них. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений.