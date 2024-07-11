МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае 11 и 12 июля

Пермякам рекомендуют быть более внимательными и осторожными во время непогоды. Не стоит находиться рядом с деревьями, слабо укрепленными конструкциями, линиями электропередач и не парковать машины возле них. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений.