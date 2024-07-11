МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае 11 и 12 июля

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, в ближайшие 1−3 часа 11 июля и в первой половине ночи 12 июля местами на территории Прикамья пройдут сильные дожди и ливни с крупным градом. Возможно шквалистое усиление ветра, порывы могут достигать 20−25 метров в секунду.
Пермякам рекомендуют быть более внимательными и осторожными во время непогоды. Не стоит находиться рядом с деревьями, слабо укрепленными конструкциями, линиями электропередач и не парковать машины возле них. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений.