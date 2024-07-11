Урожай помидоров в Ростовской области пострадал из-за томатной моли

Фермер из Усть-Донецкого района Ростовской области Николай Подумеев сообщил donnews.ru о «нашествии томатной моли, испортившей большую часть помидоров на сельхозугодьях региона».
— Моль повреждает не только сами плоды томатов, но и веточки. Томатов в этом году мало, цена на них не падает, а держится в районе 100−150 рублей за 1 кг. Тогда как в прошлом году в начале июля она опускалась до 40 рублей.
По словам эксперта, томатная моль очень плодовита, только одна бабочка способна откладывать до 900 яиц. Если вредителя не остановить, он может «распространиться на все хозяйства области».
При этом бороться с молью Николай Подумеев советует не химикатами, которые могут отравить растения, а с помощью ночных светоловушек. В сосуд диаметром не менее 40 см нужно налить воды, добавить подсолнечное масло и повесить лампочку. Моль будет лететь на свет, обжигаться и падать в воду.
Напомним, ранее в полях Ростовской области нашли особо опасную вредную черепашку.