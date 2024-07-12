Центр становится красивым: Иркутск глазами депутата-архитектора

— В «Сибгипробуме» я отработал три года. По моему проекту был построен административно-бытовой корпус в Ташкенте, и я думал, что вся моя жизнь будет связана с такой мирной и нужной для людей профессией, очень близкой к искусству, но в институт пришла комсомольская путевка. Предлагалось направить от трудового коллектива комсомольцев на усиление в правоохранительные органы. А наш проектный институт на 99% был укомплектован девчонками. Отказаться от комсомольской путевки было нельзя. На бюро комсомола института решили направить сотрудника, и единственной подходящей кандидатурой оказался комсомолец Сергей Юдин. Мне пришлось согласиться. Потом мою кандидатуру утвердил Кировский райком комсомола. Уже через полтора месяца я оказался в структуре Куйбышевского РОВД в уголовном розыске. Так полностью изменилась моя жизнь.