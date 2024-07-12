Центр становится красивым: Иркутск глазами депутата-архитектора

Депутат Сергей Юдин — коренной иркутянин, родился в Иркутске в семье энергетиков. Вся его жизнь связана с историческим центром Иркутска: детский сад во дворе института иностранных языков он посещал малышом — а сегодня занимается проектом строительства нового здания для этого детского учреждения.
Школа № 11, которую он окончил, не без участия депутата получила имя выдающегося педагога, возглавлявшего школу 33 года, Иосифа Александровича Дрица. Многое из того, что делается в центре, — в том числе его заслуга, при поддержке коллег-депутатов.
В 1973 году в политехе на строительном факультете открыли кафедру архитектуры — Сергей Юдин поступил туда, а затем по распределению пришел в проектный институт «Сибгипробум», один из двух в СССР, где проектировали объекты целлюлозно-бумажной промышленности.
— В «Сибгипробуме» я отработал три года. По моему проекту был построен административно-бытовой корпус в Ташкенте, и я думал, что вся моя жизнь будет связана с такой мирной и нужной для людей профессией, очень близкой к искусству, но в институт пришла комсомольская путевка. Предлагалось направить от трудового коллектива комсомольцев на усиление в правоохранительные органы. А наш проектный институт на 99% был укомплектован девчонками. Отказаться от комсомольской путевки было нельзя. На бюро комсомола института решили направить сотрудника, и единственной подходящей кандидатурой оказался комсомолец Сергей Юдин. Мне пришлось согласиться. Потом мою кандидатуру утвердил Кировский райком комсомола. Уже через полтора месяца я оказался в структуре Куйбышевского РОВД в уголовном розыске. Так полностью изменилась моя жизнь.
— Так вы и стали профессиональным борцом с преступностью?
— После окончания спецшколы в Челябинске я вернулся и еще пять лет работал в Куйбышевском РОВД, потом меня перевели в управление, по линии уголовного розыска. В 1988 году был создан 6-й отдел в областном управлении по борьбе с организованной преступностью и бандформированиями. В этом отделе нас было 10 человек, и мы эффективно работали по всей области.
— Вы участвовали в крупных операциях?
— Из особо знаковых и резонансных дел я участвовал в разработке и ликвидации банды Стаховцева, которая «гремела» в конце 80-х по Иркутской области. Банда в течение двух лет совершала дерзкие, особо жестокие убийства при совершении разбойных нападений. Главарем банды был «оборотень в погонах» — майор милиции из областного управления вневедомственной охраны Петр Стаховцев.
Еще я участвовал в разработке и ликвидации банды Зайнулина. Эта банда совершала нападения на владельцев личного транспорта, которые занимались частным извозом. Угрожая огнестрельным оружием, они отбирали у них машины. Хозяев автомобилей увозили в районы Маркова, Пивоварихи, Юбилейного. Там их избивали и выкидывали, а машины потом продавали через организованную преступную сеть, перекрасив и перебив номера. Этих преступников мы тоже обезвредили.
В 1992 году вышел закон о частной охранной деятельности. Мне тогда было 34 года, и я решил попробовать свои силы в новом деле. В 1992 году я зарегистрировал первое в нашей области охранное агентство «Арсенал». Когда были большие объемы работ, это конец 90-х — начало 2000-х, в агентстве работало до 500 человек, а сейчас — не более 250. Поначалу была даже какая-то романтика, сейчас романтика ушла на второй план, необходимо просто четко работать, ведь нашу работу контролирует разрешительная система в структуре Росгвардии МВД России.
— Кто-то из ваших служит в зоне СВО?
— Восемь человек из коллектива. К сожалению, одного сотрудника мы потеряли — это Евгений Беломестных. Посмертно он награжден орденом Мужества. Два сотрудника вернулись с тяжелыми ранениями. Олег Молдаев награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Он прошел полную реабилитацию, и мы подготовили для него рабочее место в дежурной части. Также ему предложили место в Баяндаевском военкомате — он оттуда родом. Так что сейчас он выбирает, куда пойти. Занимается он и общественной деятельностью — выступает в школах, встречается с молодежью, ведет патриотическую работу с ними, рассказывает о своем боевом опыте. Сергей Перфильев сейчас проходит реабилитацию, и ему мы подготовили рабочее место. Остальные ребята воюют.
Семьям наших участников СВО мы помогаем деньгами, дровами, содействуем в других делах по запросу семей. Для ребят в зону СВО мы отправляем по запросу необходимое оборудование, спальные мешки, маскировочные сетки. Помогаем мы и иркутскому СОБРу, который тоже выезжает в зону СВО в командировки, и для СОБРа также отправляем специальное оборудование.
— Почему вы решили стать депутатом? Что вас подвигло на это?
— Я смотрю на Иркутск глазами архитектора и художника. Ведь по образованию я архитектор и член Союза художников России. Живу в центре города всю жизнь. Поэтому сохранить то наследие, которое нам досталось от предков, и преобразить исторический центр Иркутска с учетом этой красоты и новых смыслов для меня всегда было очень важным. Я понял, что свои идеи смогу осуществить эффективнее, став депутатом думы города Иркутска. Поэтому я и принял такое решение.
Вот один пример: мой дипломный проект — «Реконструкция улицы Урицкого». Этот проект я успешно, на мой взгляд, реализовал в 2017 году, когда завершились работы по комплексной реконструкции улицы, в прошлом Пестеревской. Были заменены все инженерные сети, тротуарная плитка, уличное освещение, установлены новые малые формы, проведен капитальный ремонт фасадов зданий.
К сожалению, сейчас эта традиционная торговая улица утратила свое значение, и мне как депутату важно найти для нее новое наполнение. Я считаю, ее надо предоставить художникам и музыкантам, для кафе и ресторанов, культурная жизнь оживит наш «Иркутский Арбат» — улицу Урицкого.
— Тема Дома быта на Урицкого не дает депутатам покоя. Что там будет?
— Дом быта в том виде, в котором он существует, не приспособлен к современному использованию. Лучше бы его снести и построить на этом участке другое здание — в стиле той старины, которая уже есть на Урицкого. Это мое видение как архитектора.
Центр Иркутска — это малый Петербург. Наши предки нам оставили эту красоту, и хочется, чтобы исторический центр оставался единым ансамблем. Если гипотетически представить, что мы убрали все памятники деревянного зодчество из Иркутска, то очевидно — город потеряет очень многое, если не все, то нашу аутентичность, особенность — точно. Никто к нам не приедет смотреть на здания «Мариотта» или «Сбербанка». Тот же уникальный ансамбль церквей в нашем городе — для них выбирали самые лучшие места.
— Другая тема в историческом центре нашего города — дворы. В центре города самые, наверное, старые, даже древние дворы и дома.
— Действительно, там дома дореволюционные, деревянные соседствуют с домами эпохи 30−50-х годов ХХ века. Деревянные дома — на печном отоплении, на привозной воде, при отсутствии канализации — с выгребными ямами и уличными туалетами. Все, конечно, надо было разгребать и чистить. За 15 лет мы провели работы по благоустройству более чем в 60 дворах по центру города, убрали более 400 временных сооружений: старых развалившихся дровяных и угольных кладовок, металлических контейнеров и гаражей.
— В 2012 году в Иркутске начало работать АО «АРПИ» — Агентство развития памятников Иркутска. Сегодня темпы немного снизились.
— С осени я планирую, если изберусь депутатом, поднять вопрос об увеличении объемов работ через АРПИ. На сегодня восстановлено порядка 35−40 объектов, и еще порядка 20 — в работе. Самый большой и знаковый проект, которым я занимался, — это Курбатовские бани. Осенью этот объект будет введен в эксплуатацию, и спасибо компании «Эн+» за эту работу. Вторым этапом станет благоустройство Цесовской набережной с капитальным берегоукреплением и кардинальным изменением структуры, которая предусматривает многоуровневый рельеф с возможностью спуска к воде, появится причал. Вместе с элитной жилой застройкой на Цесовской набережной появятся уютные кафе с видами на Ангару. Пространство будет предназначено исключительно для пешеходов и велосипедистов, с возможностью проезда спецтранспорта. На набережной появятся зеленые островки, локации для занятия спортом.
Кстати, рядом, на ул. Чудотворской, 1, было сделано благоустройство дворового пространства — этот проект занял первое место в России по красоте и уникальности.
Мы обеспокоены состоянием фасадов в центральной части Иркутска — их надо приводить в порядок. Нас, депутатов, в этом поддерживает губернатор. Я инициировал вопрос о деловой встрече по вопросам городской среды с депутатами Заксобрания от Иркутска. Депутаты в ЗС имеют влияние на правительство области в вопросе выделения областной субсидии в рамках закона об областном центре на ремонт фасадов в центральной части Иркутска. Ремонт и реставрация фасадов — эту инициативу я внес на рассмотрение на всех уровнях.
— В Иркутске последние два года активно капитально ремонтируют центральные улицы.
— Да, выполняется колоссальный объем работ, я бы так сказал. Внести в план ремонта дорожную сеть — это тоже задача депутата. В 2024 году будут капитально отремонтированы улицы Горького, Пролетарская, Литвинова, Володарского, Байкальская от Центрального рынка до Советской. Планируется также ремонт улицы Шапошникова и бульвара Гагарина.
В следующем году запланирован ремонт ул. Дзержинского, Сурикова, а также второй этап реконструкции ул. Карла Маркса от ул. Франк-Каменецкого до ул. Урицкого. В последующие годы будет осуществляться масштабный проект реконструкции по улицам Ленина, Степана Разина и Марата с возможным изменением движения трамвая и с заменой рельсовой части (будут применены бесшумные современные технологии) от Глазковского моста до ул. Декабрьских Событий.
— Отдельная достопримечательность Иркутска — острова Юность и Конный. Они тоже развиваются.
— С 2014 года я много занимался нашими островами Юность и Конный. В результате большой совместной работы с администрацией города мы видим, что остров Юность стал развиваться и благоустраиваться.
В 2023 году я вышел с инициативой по дальнейшему комплексному поэтапному развитию островов. К этой работе подключился Союз архитекторов в лице Алисы Козак как руководителя проекта. Мы этот проект с разбивкой на четыре этапа обсудили на заседании думы города Иркутска. Депутаты его одобрили, и он был взят за основу.
Проект включает работы по водной акватории: углубление и расчистка дна, чтобы вода была проточная, а глубина позволяла кататься на яликах и катамаранах.
Отдельный этап проекта — реконструкция мостовых сооружений как внутри островной части, так и по соединению с материком. Старый горбатенький мостик будет снесен, а в место него возведут от площади у Александра III широкий променадный мост, где будут выделенные полосы для пешеходов, самокатов и велосипедов. Мост красиво будет выходить на «ракушку» — концертную площадку, где будет установлен памятник морской славы. Это новое широкое мостовое соединение переходит в разряд градостроительной оси, которая свяжет остров Юность с улицей Карла Маркса. Чуть дальше будет еще один мостик — пешеходный, где будет организована небольшая пристань-гавань — для катамаранов, яликов.
Отдельный этап проекта — берегоукрепление от «Царя» до «Весны» и восстановление пляжной зоны на острове Юность.
Изюминка проекта с использованием федеральных средств — вантовое соединение с левым берегом Ангары в районе студенческого кампуса, который запланировано построить за политехом, ближе е реке. Это очень интересная работа, на которую может потребоваться года три.
Я подхожу к городскому пространству таким образом: локальный маленький объект нужно обязательно увязать с общей композицией. Я не разделяю частные и общие вопросы, а исхожу из комплексных пространств. Это правильный академический подход.
— Назовите объекты центральной части Иркутска, которые формируют облик исторического центра.
— Например, Дом архитектора, что в переулке Черемховском. В 2025 году Союз архитекторов России будет отмечать 90 лет со дня образования. На следующий год запланированы комплексная реконструкция и реставрация придомовой территории этого дома. Этот голландский домик — памятник архитектуры. Сам переулок Черемховский идет в капитальный ремонт до ул. Марата мимо здания Правобережного округа, в ходе которого обновят дорожное полотно, освещение, лавочки, малые формы и увеличат количество парковочных мест. И даже МУП «Водоканал» пошел нам навстречу: на углу есть действующая водоколонка, она жителям еще нужна, так вот ее сделают по эскизам Союза архитекторов из латуни и меди — под старину, она станет арт-объектом.
Еще есть Центр им. А. Вампилова, что на Б. Хмельницкого, 3: красивый старинный двор, лепнина, конфигурация старой архитектуры. Планируется благоустроить этот двор. С этим проектом я уже тоже работаю более полутора лет. И таких конкретных проектов в центре Иркутска очень много, работы непочатый край.
Наряду с этим есть еще масштабная задача: реконструкция инженерных сетей (канализация, водоснабжение и отопление) в центре Иркутска. Наконец администрация города меня услышала: всем инженерным структурам розданы поручения на проектирование реконструкции старых или прокладку новых сетей. Это позволит градостроительному комитету спланировать развитие исторической части Иркутска. Хочется всю эту работу довести до конца и, главное, сохранить ту красоту, что нам оставили предки.