В двух городах Челябинской области продлили режим НМУ

Режим НМУ в двух городах Челябинской области продлили на сутки. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
— Режим НМУ в Челябинске и Коркино продлевается до 19:00 часов 12 июля, — говорится в сообщении.
В Карабаше, Златоусте и Сатке смог больше не ожидается. Режим НМУ в этих городах будет снят 11 июля в 19:00.
В дни неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снижать негативное влияние на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.
Напомним, режим НМУ в Челябинской области ввели вечером 2 июля, после чего его трижды продлевали.