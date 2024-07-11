Кайли Миноуг представила сингл My Oh My с Биби Рексой и Туве Лу

Поп-звезда Кайли Миноуг выпустила новую песню My Oh My (2024) при участии американской певицы Биби Рексы и шведской исполнительницы Туве Лу. Это летний дэнс-поп-трек, в котором поется о возникших с первого взгляда чувствах.
Композиция начинается с рефрена «Ла-ла-ла», который отсылает к мегахиту Кайли Can’t Get You Out of My Head (2001).
В марте Миноуг намекнула на коллаборацию с Мадонной. Поп-иконы вместе появились на шоу в Лос-Анджелесе, которое проходило в рамках тура Мадонны Celebration. На дальнейшие вопросы журналистов о потенциальном фите Кайли отвечала уклончиво: «Посмотрим».
В прошлом году артистка выпустила альбом Tension (2023). По ее словам, релиз призван помочь в борьбе с эйджизмом.