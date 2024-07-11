Кайли Миноуг представила сингл My Oh My с Биби Рексой и Туве Лу

В марте Миноуг намекнула на коллаборацию с Мадонной. Поп-иконы вместе появились на шоу в Лос-Анджелесе, которое проходило в рамках тура Мадонны Celebration. На дальнейшие вопросы журналистов о потенциальном фите Кайли отвечала уклончиво: «Посмотрим».