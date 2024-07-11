В сети вышел фильм «Байкеры» с Томом Харди, Джоди Комер и Остином Батлером

В начале нулевых начинающий кинематографист Джефф Николс прочитал документальную книгу фотографа Дэнни Лайона про мотоциклетный клуб Outlaws — тот провел с байкерами целых четыре года, не прислушавшись к предостережениям товарища по новой журналистике Хантера С. Томпсона, который всего за год натерпелся всяческих неприятностей от других «однопроцентников» ???(англ. «1%ers» — самоназвание байкеров, первоначально ставивших братство выше закона; термин отсылает к заявлению главы Американской Мотоциклетной Ассоциации (АМА) о том, что 99% мотоциклистов — вполне законопослушные люди)??? — Hells Angels. С тех пор Николс снискал славу видного независимого постановщика и выпустил пять полнометражных фильмов, никак с байкерами не связанных. Но книга Лайона его все не отпускала. Доставалось от этого увлечения главным образом постоянному николсовскому актеру Майклу Шеннону — ему на каждых съемках приходилось слушать, как здорово было бы адаптировать Лайона; в конечном счете артист не выдержал и съязвил, что больно уж долго идут одни лишь разговоры. По всей видимости, это и послужило необходимым толчком: шестой картиной Николса стали «Байкеры».