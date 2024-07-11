Курортный сбор отменят в Петербурге в конце 2024 года

Напомним, курортный сбор ввели на территории Северной столицы 1 апреля этого года. С того дня со всех взрослых гостей города, проживающих в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения более 24 часов, начали взимать 100 рублей в сутки. Благодаря полученным деньгам в этом году петербургские специалисты приведут в порядок, например, пляжи «Ласковый» и «Дюны», Московские ворота и фонтан в Литейном парке.