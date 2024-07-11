В Челябинске двум подряд пациентам удалили редкие опухоли сердца

Кардиохирурги Челябинской областной клинической больницы с разницей в несколько дней прооперировали двух пожилых пациентов с одной и той же редкой патологией — опухолью левого предсердия. В обоих случаях новообразования оказались доброкачественными, их удалили через небольшой надрез. Больные уже готовятся к выписке, передает корреспондент chel.aif.ru.
Как рассказали в областном министерстве здравоохранения, у 74-летнего Абдуллы Ахатова из Копейска опухоль обнаружили во время УЗИ и направили его на лечение в ЧОКБ. Там его соседом по палате оказался Александр Чумаков, которого госпитализировали с подозрением на инфаркт, но потом поставили такой же диагноз.
Несмотря на доброкачественную природу новообразований, они угрожали жизням обоих больных, поэтому им назначили срочные операции. По словам заведующего отделением кардиохиругии ЧОКБ Михаила Нуждина, фрагменты опухоли могли вызвать тромб, оторваться и попасть по сосудам в головной мозг, спровоцировать инфаркт, инсульт или ишемию нижних конечностей.
Поскольку оба пациента были пожилыми, операции было решено делать малоинвазивным методом. Хирурги через 4-сантиметровый надрез подбирались под контролем видеокамер к полости, где находилась опухоль, и удаляли ее, пока больной был подключен к системе искусственного кровообращения.
Оба прооперированных южноуральца чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. После курса реабилитации они вернутся к полноценной жизни.