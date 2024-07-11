В Челябинске двум подряд пациентам удалили редкие опухоли сердца

Как рассказали в областном министерстве здравоохранения, у 74-летнего Абдуллы Ахатова из Копейска опухоль обнаружили во время УЗИ и направили его на лечение в ЧОКБ. Там его соседом по палате оказался Александр Чумаков, которого госпитализировали с подозрением на инфаркт, но потом поставили такой же диагноз.