Татарстанцы месяц смогут наблюдать яркий звездопад Персеиды

Как отмечают исследователи, метеоры летят со скоростью 210 тысяч километров в час. Они начинают загораться на высоте в 70 километров над Землей. Некоторые из них будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие струйки. за это время можно успеть загадать желание.