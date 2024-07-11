Татарстанцы месяц смогут наблюдать яркий звездопад Персеиды

Татарстанцы с 17 июля по 24 августа смогут наблюдать яркий звездопад Персеиды. Пик метеорного потока придется в ночь на 12 августа и перед рассветом 13 августа. Информацию подтвердил астроном Стас Короткий.
Звездопад Персеиды является древним явлением. Первые редкие метеоры появляются 17 июля, а последние вспыхнут 24 августа. В ночь с 12 по 13 августа их количество может достигнуть 100−150 единиц. В это время луна будет светить лишь наполовину, к полуночи она уйдет, что сделает обзор прекрасным.
«Ярким, то есть повышенная активность у него будет с 10 по 15 августа», — подчеркнул ученый.
Как отмечают исследователи, метеоры летят со скоростью 210 тысяч километров в час. Они начинают загораться на высоте в 70 километров над Землей. Некоторые из них будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие струйки. за это время можно успеть загадать желание.
Ранее мы сообщали, чего ждать от года дракона и опубликовали предсказания казанского астролога на 2024-й. По словам ученого, этот год продолжит тенденцию предыдущих двух лет.
Напомним, как писал KP.RU, спасатели ищут пропавших после взрыва на шахте в Польше.