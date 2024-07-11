Соен из K-pop-группы (G)I-DLE раскрыла, что получает до $700 тысяч в месяц

Участница южнокорейского герлз-бэнда (G)I-DLE Соен рассказала, что в «хороший месяц» зарабатывает миллиард вон (это около 700 тысяч долларов в месяц, или 63 миллиона рублей). Об этом звезда сообщила в новом видео на канале Pixid.
Соен отметила, что ее доход сильно варьируется.
«Иногда я могу заработать 100 долларов, что есть, то есть», — приводит слова артистки NME.
На этой неделе (G)I-DLE выпустили новый мини-альбом I SWAY (2024) и клип на трек Klaxon. О том, как понять K-pop и кого слушать в этом жанре, мы рассказали в подборке.