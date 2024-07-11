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В Воронеже автоинспекторы с мигалками домчали роженицу в роддом

Воронежец попросил сотрудников ГАИ помочь.

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили беременную женщину в роддом. Инцидент произошел на улице 20-летия Октября. Во время несения службы к сотрудникам Госавтоинспекции обратился водитель автомобиля «Мазда». Мужчина сообщил, что у его жены начались роды, и он переживает, что не успеет ее довезти до роддома.

Автоинспекторы посадили женщину в патрульный автомобиль, включили мигалку и сирену и домчали до роддома № 2 на улице Ленинградской, чтобы передать роженицу квалифицированным врачам.