В Воронеже автоинспекторы с мигалками домчали роженицу в роддом

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили беременную женщину в роддом. Инцидент произошел на улице 20-летия Октября. Во время несения службы к сотрудникам Госавтоинспекции обратился водитель автомобиля «Мазда». Мужчина сообщил, что у его жены начались роды, и он переживает, что не успеет ее довезти до роддома.
Автоинспекторы посадили женщину в патрульный автомобиль, включили мигалку и сирену и домчали до роддома № 2 на улице Ленинградской, чтобы передать роженицу квалифицированным врачам.