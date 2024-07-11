В Воронеже автоинспекторы с мигалками домчали роженицу в роддом

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили беременную женщину в роддом. Инцидент произошел на улице 20-летия Октября. Во время несения службы к сотрудникам Госавтоинспекции обратился водитель автомобиля «Мазда». Мужчина сообщил, что у его жены начались роды, и он переживает, что не успеет ее довезти до роддома.