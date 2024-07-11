Сенатор от Крыма раскритиковала увлечение мужчин красотой и фитнесом

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире радио Sputnik выразила мнение, что следование за своей внешностью и посещение спортивных залов мужчинами не соответствует традиционным ценностям. Вместо этого, по её словам, мужчины должны сосредоточиваться на обеспечении своей семьи через работу. Кроме того, Ковитиди считает, что семья является неполной, если в ней меньше трёх детей.
Где наши мужчины? В спортивных залах. Они у нас следят за красотой своего тела, смотрят, какая у них машина, какие вещи они себе купили. Сегодня мужчин в салонах красоты больше, чем женщин. И я не говорю, хорошо это или плохо. Нет, я скажу, что это плохо.
Сенатор считает, что мужчинам следует тратить время на зарабатывание денег для семьи вместо ухода за собой. В этом случае, по её мнению, женщина «вспомнит, что она должна уметь готовить».
Мужчина должен работать, он должен приносить деньги в семью, он должен вспомнить о том, что он должен быть прежде всего кормильцем. А женщина тогда вспомнит, что она берегиня, что она должна уметь варить гороховый суп, борщ, жарить котлеты. Она должна уметь посадить вместе с мужем дерево, помочь какой-то огород разбить. Я не говорю, что мы должны все в какие-то такие патриархальные возвращаться времена.
Кроме того, Ковитиди призывает к рождению большего числа детей, считая семью с менее чем тремя детьми неполной: «Если у тебя в семье меньше трёх детей, то семья, наверное, неполная. Трое, четверо, пятеро». Она отметила, что материальное благополучие не является обязательным:
Ну, кто-то скажет, нужно материальное благополучие. Друзья мои, материальное благополучие придёт тогда, когда в семье будет много детей. Господь даст кусок хлеба на каждого ребёнка.
Однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не согласилась с мнением Ковитиди. Она написала в своём телеграм-канале:
То есть лучше, если мужчины будут ходить в ларёк за пивом и лежать на диване, тапая хомяка?