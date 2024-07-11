Сенатор от Крыма раскритиковала увлечение мужчин красотой и фитнесом

Где наши мужчины? В спортивных залах. Они у нас следят за красотой своего тела, смотрят, какая у них машина, какие вещи они себе купили. Сегодня мужчин в салонах красоты больше, чем женщин. И я не говорю, хорошо это или плохо. Нет, я скажу, что это плохо.