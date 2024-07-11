В многоквартирных домах Татарстана ограничили время и место продажи алкоголя. Исключение сделали только для ресторанов при оказании услуг общественного питания. Это решение поддержали депутаты на заседании Госсовета республики.
В заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, запретили продажу спиртного с 22:00 до 10:00.
Кроме того, запрет на полную продажу алкоголя могут установить в заведениях общепита с площадью зала обслуживания менее 50 квадратных метров. Новые правила коснутся 186 заведений города и еще 59 по всей республике. Ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Напомним, в Татарстане одобрили законопроект об ограничении продажи алкоголя. Нововведения вступят в силу 1 марта 2025 года.