Служба по борьбе с безбилетниками может заработать в Омске

Председатель комитета Юрий Арчибасов поддержал идею и предложил включить в службу до 250 сотрудников для более эффективной борьбы с безбилетниками. Вместе с представителями горадминистрации комитет договорился продолжить обсуждение этого вопроса осенью текущего года. Напомним, ранее мы писали, что в Омской области изменят наказание за проезд «зайцем».