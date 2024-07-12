Служба по борьбе с безбилетниками может заработать в Омске

Руководитель департамента Марк Рогозин представил план на заседании комитета городского Совета.
По его словам, служба будет создана на базе департамента контроля, работать в ней будут от 15 до 20 специалистов, включая муниципальных служащих с полномочиями составления административных протоколов. Для эффективной работы службы необходимо ежедневно проверять каждую единицу транспорта, выезжающую в рейс.
Председатель комитета Юрий Арчибасов поддержал идею и предложил включить в службу до 250 сотрудников для более эффективной борьбы с безбилетниками. Вместе с представителями горадминистрации комитет договорился продолжить обсуждение этого вопроса осенью текущего года. Напомним, ранее мы писали, что в Омской области изменят наказание за проезд «зайцем».