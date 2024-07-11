Шторм ожидается на большей части Казахстана

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области — гроза, град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный на юге, в горных районах области — порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов.