Шторм ожидается на большей части Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», 12 июля в Алматы днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе — порывы 15 м/с.
Днем на западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области — порывы 15−20 м/с.
Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе, днем на большей части области — гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, западе, юге области 15−20 м/с, временами порывы 23 м/с.
В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области — гроза, град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный на юге, в горных районах области — порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов.
Днем в восточной половине Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный, ночью на севере, востоке области, днем — порывы 15−20, на востоке области 23 м/с.
12 июля днем на юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−36 градусов.
Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке области — гроза, днем гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер северный, севере-западный, днем порывы 15−20 м/с, на западе, севере, в центральной части области — временами 23−28 м/с. На юго-западе, юге, юго-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области — порывы 15−20 м/с.
Ночью на западе, юге Костанайской области ожидается гроза, днем на большей части области — гроза, на западе, юге области — град, шквал. Ветер восточный, на севере, западе, юге области — порывы 15−20, днем временами 23 м/с.
На западе, севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Днем в центре области — пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, днем на большей части области 15−20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 40 градусов.
На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, днем град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, в центре области 15−20, временами порывы 23 м/с.
Днем на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на востоке области — туман. Ветер юго-восточный днем на юге, западе области — порывы 15−20 м/с.
Днем на севере, в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на севере, в горах — порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, севере, в центре области — порывы 15−20, на севере области временами 23 м/с.