В Калининградской области планируют отказаться от введения курортного сбора. Изменения связаны с внедрением нового туристического налога в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.
«В Калининграде туристический сбор так и не был введён. Поэтому, скорее всего, мы будем ориентироваться только на новый туристический налог».
Министр пояснил, что региональный курортный сбор должны были собирать гостиницы с туристов. Новый налог предполагает другую систему администрирования — его будут платить сами отели. «По всей видимости, это будет включено в стоимость номера. Причём налог пойдёт в местный бюджет, что очень важно», — отметил Ермак.
Министр также сообщил, что введение налога может положительно сказаться на развитии туризма в Калининградской области. «Муниципалитеты будут заинтересованы в том, чтобы развивать у себя туристическую инфраструктуру, прежде всего, коллективные средства размещения», — пояснил чиновник.
Совет Федерации одобрил закон о введении в России нового туристического налога в среду, 10 июля. Его начнут внедрять в регионы страны с 2025 года. Он представляет собой местный налог, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.
Курортный сбор в Калининградской области хотели ввести в 2024 году. Он должен был составлять 100 рублей в сутки. Деньги планировали направить на развитие туристической инфраструктуры. Власти рассчитывали получать от курортного сбора более 200 миллионов рублей в год.