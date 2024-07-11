В Калининградской области планируют отказаться от введения курортного сбора

Министр пояснил, что региональный курортный сбор должны были собирать гостиницы с туристов. Новый налог предполагает другую систему администрирования — его будут платить сами отели. «По всей видимости, это будет включено в стоимость номера. Причём налог пойдёт в местный бюджет, что очень важно», — отметил Ермак.