Улицы Петербурга будут убирать «китайцы»: глава Комблага оценил технику из Поднебесной

Он отметил, что комитет по благоустройству на средства бюджета сейчас закупает исключительно отечественную или белорусскую технику. Однако акционерные общества могут себе позволить поэкспериментировать с зарубежной, в том числе с китайской техникой. В «Коломяжском» отметили, что больше не нашли аналогов по соотношению цена — качество.