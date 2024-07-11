Улицы Петербурга будут убирать «китайцы»: глава Комблага оценил технику из Поднебесной

В распоряжение одного из крупнейших дорожно-эксплуатирующих предприятий Петербурга АО «Коломяжское» поступило 11 единиц техники. Ее предприятие закупило на собственные средства.
Среди новинок — семь вакуумных пылесосов для уборки мусора и смета, три погрузчика-экскаватора и один погрузчик маленький для работ по ямочному ремонту.
Как отметил Василий Пониделко, все они являются аналогами знаменитых западных образцов. Подобных коммунальных агрегатов российского производства либо еще нет, либо они значительно дороже.
«Эти автомобили отличает простота, маневренность, удобство в управлении, доступность запчастей и материалов для технического обслуживания», — рассказал глава Комблага.
Он отметил, что комитет по благоустройству на средства бюджета сейчас закупает исключительно отечественную или белорусскую технику. Однако акционерные общества могут себе позволить поэкспериментировать с зарубежной, в том числе с китайской техникой. В «Коломяжском» отметили, что больше не нашли аналогов по соотношению цена — качество.
Сегодня в торжественной обстановке ключи от техники вручили водителям. Все машины приступили к работе на улицах Петербурга.