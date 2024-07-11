Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицы Петербурга будут убирать «китайцы»: глава Комблага оценил технику из Поднебесной

В Петербург поставили китайские машины для уборки городских улиц — это первая закупка техники в Поднебесной. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава комитета по благоустройству города Василий Пониделко.

10

В распоряжение одного из крупнейших дорожно-эксплуатирующих предприятий Петербурга АО «Коломяжское» поступило 11 единиц техники. Ее предприятие закупило на собственные средства.

Среди новинок — семь вакуумных пылесосов для уборки мусора и смета, три погрузчика-экскаватора и один погрузчик маленький для работ по ямочному ремонту.

Как отметил Василий Пониделко, все они являются аналогами знаменитых западных образцов. Подобных коммунальных агрегатов российского производства либо еще нет, либо они значительно дороже.

«Эти автомобили отличает простота, маневренность, удобство в управлении, доступность запчастей и материалов для технического обслуживания», — рассказал глава Комблага.

Он отметил, что комитет по благоустройству на средства бюджета сейчас закупает исключительно отечественную или белорусскую технику. Однако акционерные общества могут себе позволить поэкспериментировать с зарубежной, в том числе с китайской техникой. В «Коломяжском» отметили, что больше не нашли аналогов по соотношению цена — качество.

Сегодня в торжественной обстановке ключи от техники вручили водителям. Все машины приступили к работе на улицах Петербурга.

ЖКХ