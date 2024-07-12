По распоряжению Виталия Хоценко школу, повреждённую в непогоду, отремонтируют

Здание сильно пострадало 17 июня во время штормового ветра. На корпусе школы и здании учебного комбината сорвало кровельное металлическое покрытие и обрешётку. Также в школе выбило два окна. На стадионе в правом крыле была разрушена кирпичная стена трибуны, в левом крыле стена трибуны пострадала частично.