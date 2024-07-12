По распоряжению Виталия Хоценко школу, повреждённую в непогоду, отремонтируют

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко из резервного фонда правительства региона выделено 1,2 млн рублей на восстановление Вольновской средней школы. Она находится в Полтавском районе.
Здание сильно пострадало 17 июня во время штормового ветра. На корпусе школы и здании учебного комбината сорвало кровельное металлическое покрытие и обрешётку. Также в школе выбило два окна. На стадионе в правом крыле была разрушена кирпичная стена трибуны, в левом крыле стена трибуны пострадала частично.
Устранить все повреждения нужно в максимально короткие сроки, чтобы к новому учебному году здание было в порядке.
В Вольновской средней школе учатся 158 ребят, из них 43 ученика приезжают на школьных автобусах. Их в распоряжении школы два.