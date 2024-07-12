Власти Перми ищут подрядчика для расширения Северного кладбища на 19,5 га

Кладбище должно расшириться на 19,5 га, передаёт издание, ссылаясь на данные конкурсной документации.
Работы по увеличению кладбища горадминистрация предлагает провести в два этапа. Первый будет длиться с 13 августа по 6 декабря 2024 года, второй — со 2 по 15 мая 2025 года.
В качестве начальной цены контракта в техзадании указана сумма в почти 25 миллионов рублей.
Напомним, по данным МКУ «Пермблагоустройство», во всех кладбищах Перми сейчас насчитывается 1670 свободных мест для захоронений, на Северном кладбище также есть 2900 мест для урновых захоронений (праха).
При этом, по информации органов ЗАГС Прикамья, с января по июнь в Перми официально зафиксирована 6691 смерть.
Проблема с недостатком мест на кладбищах в Перми существует много лет. В начале 2024 года на Северном кладбище умерших стали хоронить перед самыми въездом, где раньше располагались цветочные киоски, а также биотуалеты.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что власти Перми намерены возвести крематорий на новом месте, а постройку старого решили прекратить.