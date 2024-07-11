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Синоптики предупредили об усилении тропической жары в пятницу

По информации Белгидромета, дневные температуры местами превысят отметку в +35°С.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 55% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Очень жаркая погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации белорусских синоптиков, в пятницу погодные условия в стране будет формировать атмосферный фронт, идущий с территории Западной Европы.

«Ожидается облачно с прояснениями, ночью — по западной половине, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что ночью температура воздуха составит от +17 до +23°С, днем от +27°С (на севере) до +36°С (на юге).

В субботу, 13 июля, Беларусь будет находиться под влиянием очень теплых тропических воздушных масс, поступающих с юга Европы.

Местами прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ночью температура будет находиться в пределах от +17 до +23°С, днем — от +32 до +37°С, на севере — от +29 до +31°С.