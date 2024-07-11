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О рэпере Skepta снимут документальный фильм

Режиссер Гектор Докрилл (Post Malone: Runaway) снимет документальную ленту о британском рэпере Skepta. Предварительно фильм выйдет в 2025 году.

Источник: Звук

Режиссер Гектор Докрилл (Post Malone: Runaway) снимет документальную ленту о британском рэпере Skepta. Предварительно фильм выйдет в 2025 году.

По данным Variety, производством картины занимается компания Скепты 1PLUS1 Production совместно с h.Wood group. Официального названия у проекта пока нет. Создатели обещают снять «захватывающий документальный фильм об артисте, фокусирующийся на темах культурной самобытности и артистизма».

Ранее Скепта анонсировал новый альбом Knife and Fork. Релиз должен состояться в этом году (когда именно, неизвестно). Предыдущий сольный полноформатник исполнителя Ignorance Is Bliss вышел в 2019-м.