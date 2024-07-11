А можем еще быстрее. Открытие «Чернышевской» перенесли на субботу

Станцию метро «Чернышевская» решили открывать раньше запланированного — в субботу, 13 июля. Раньше речь шла о 15-м числе.



По словам собеседников «Фонтанки», решение принято. Накануне были получены заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию.



Во время последнего обхода губернатор сообщил, что открытия надо ждать в третьей декаде месяца, однако там же обозначил цель — 15 июля. Именно на эту дату были нацелены службы, однако позже пришли к выводу, что техническая готовность позволяет открыть станцию в субботу.



Ранее открытия ждали в мае, затем стало известно, что окончание работ сдвинулось на июнь. К июлю реконструкция закончилась, но из-за проверок и пусконаладки станция пока закрыта.