Кокандский памятник Тепакурган превратят в музей под открытым небом

Эти планы являются частью более широкой инициативы по созданию Ферганского туристического кольца. Новый маршрут призван привлечь больше иностранных и местных туристов, включая пенсионеров и студентов, а также увеличить срок их пребывания в Ферганской области с 3 до 7 дней.