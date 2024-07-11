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Кокандский памятник Тепакурган превратят в музей под открытым небом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев предложил превратить древний археологический памятник Тепакурган, который включен в Национальный список объектов материального культурного наследия, в музей под открытым небом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Этот памятник играет важную роль в истории города Коканда — по нему определяется возраст города.

Эти планы являются частью более широкой инициативы по созданию Ферганского туристического кольца. Новый маршрут призван привлечь больше иностранных и местных туристов, включая пенсионеров и студентов, а также увеличить срок их пребывания в Ферганской области с 3 до 7 дней.

Маршрут включает 577 пунктов и более 50 видов услуг, охватывая достопримечательности Ферганского, Алтыарыкского, Кувинского и Учкуприкского районов.

выставки и музеи