Пожар на шпиле собора в Руане локализован

Собор в готическом стиле в Руане был построен в период с XII по XVI в. Шпиль, который сейчас тушат, возвели в XIX веке. Собор широко известен, так как в XIX веке его несколько раз рисовал французский художник-импрессионист Клод Моне. Тогда это сооружение было самым высоким зданием мира.