Скончался тренер по развитию ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко

«Мы вместе долго играли в одной команде, в одном звене. Он был надежным другом, товарищем и партнером по команде, первоклассным специалистом и тренером. Это невосполнимая утрата для всего нашего хоккея», — сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.