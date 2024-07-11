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Скончался тренер по развитию ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко

На 56-м году жизни скоропостижно скончался тренер по развитию, нападающий хоккейного клуба «Сибирь» 2000-х Андрей Тарасенко. Об этом сообщила пресс-служба ХК.

Источник: Коммерсантъ

«Мы вместе долго играли в одной команде, в одном звене. Он был надежным другом, товарищем и партнером по команде, первоклассным специалистом и тренером. Это невосполнимая утрата для всего нашего хоккея», — сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.

Андрей Тарасенко родился в Новосибирске, являлся воспитанником клуба «Сибирь». Выступал за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу», играл в 2001—2004 годах за «Сибирь». С 1992 по 1993 являлся капитаном сборной России. Неоднократно получал титул лучшего бомбардира Чемпионата России. В 1996—1997 годах — серебряный призер Чемпионата России, серебряный призер суперкубка Европы. После окончания хоккейной карьеры он работал в тренерском штабе «Сибири».