Скончался тренер по развитию ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко

«Мы вместе долго играли в одной команде, в одном звене. Он был надежным другом, товарищем и партнером по команде, первоклассным специалистом и тренером. Это невосполнимая утрата для всего нашего хоккея», — сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.
Андрей Тарасенко родился в Новосибирске, являлся воспитанником клуба «Сибирь». Выступал за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу», играл в 2001—2004 годах за «Сибирь». С 1992 по 1993 являлся капитаном сборной России. Неоднократно получал титул лучшего бомбардира Чемпионата России. В 1996—1997 годах — серебряный призер Чемпионата России, серебряный призер суперкубка Европы. После окончания хоккейной карьеры он работал в тренерском штабе «Сибири».