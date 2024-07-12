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Вратарь пермского ХК «Молот» Гуськов попал в больницу с ожогами 40% тела

Спортсмену трудно разговаривать.

Источник: ХК "Молот"

Вратарь пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов попал в больницу с ожогами 40% тела, передаёт allhockey.ru.

По информации издания, 22-летний спортсмен получил ожоги из-за бытового инцидента. Что именно произошло с хоккеистом, не уточняется.

В пресс-службе «Молота» подчеркнули, что голкипер находится в сознании.

«Говорить ему трудно, но он старается быть бодрым», — добавили в пресс-службе клуба.

Сайт perm.aif.ru запросил в Минздраве Пермского края информацию о состоянии хоккеиста.

Вратарь Егор Гуськов не раз входил в юниорскую и молодежную сборные России. Он удостоен Кубка Глинки/Гретцки (2019), а также стал победителем Кубка Вызова (2019).

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об уходе из жизни известного пермского тренера и отец близнецов-хоккеистов Сергея Ушенина. Он проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет, а во время спортивной карьеры был кандидатом в мастера спорта.

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