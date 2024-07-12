Вратарь пермского ХК «Молот» Гуськов попал в больницу с ожогами 40% тела

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об уходе из жизни известного пермского тренера и отец близнецов-хоккеистов Сергея Ушенина. Он проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет, а во время спортивной карьеры был кандидатом в мастера спорта.