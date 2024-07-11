Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 14 участках

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 12 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: пр. Жукова; ул. Столетова; ул. Железнодорожная; ул. Карбышева; ул. Кнорина; микрорайон Лошица; МКАД — ул. Липковская (развязка); ул. Чкалова — ул. Суражская (путепровод); ул. Жудро (от ул. Притыцкого до ул. Матусевича); ул. Богдановича (от ул. Веры Хоружей до ул. Кольцова); ул. Ванеева (от Партизанского пр. до ул. Долгобродской); ул. Притыцкого (от ул. Неманской до ул. Глебки); МКАД (от Логойского тракта до пр. Победителей); МКАД — ул. Карвата (развязка).



Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.