С начала года в Минске законсервировали 110 мусоропроводов

Работы выполняют КУП ЖКХ районов в соответствии с Жилищным кодексом на основании решения, принятого участниками совместного домовладения.



Также в объединении рассказали о правилах эксплуатации системы мусороудаления. Так, в мусоропровод разрешается выбрасывать мусор небольших габаритов. Вместе с тем, туда не должны попадать жидкие и полужидкие отходы. Мусор должен быть упакован в полиэтиленовые пакеты и свободно помещаться в загрузочный клапан.



Запрещено бросать в ствол тлеющие окурки и спички, опасные отходы, такие как батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и термометры, всевозможные химикаты и т. п. Их необходимо сдавать в пункты приема.



Запрещается выбрасывать тяжелые предметы (кирпичи, металл, строительный мусор), объемную тару, доски и части мебели, предметы, которые по своим габаритам могут привести к засору мусоропровода.



Каждый раз после использования системы мусороудаления необходимо плотно закрывать загрузочный клапан.



Как сообщалось ранее, в столице за последние 5 лет законсервировано почти 4 тыс. стволов мусоропроводов. Также во дворах проводится ремонт контейнерных площадок для сбора отходов.